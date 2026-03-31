Александру Збруеву 88 лет: как живет российский актер после 60 лет в «Ленкоме»

Народный артист РФ, чье имя неразрывно связано с театром «Ленком» и культовыми советскими фильмами, отмечает 88-летие 31 марта. Александр Збруев продолжает выходить на сцену, избирательно относится к кино и ведет активный образ жизни, несмотря на возраст и недавнюю плановую госпитализацию, сообщает Teleprogramma.org.

За плечами актера — более шести десятилетий служения сцене «Ленкома» и роли, ставшие классикой. В кино он появляется редко, выбирая только качественные сценарии и режиссеров. Последний раз зрители видели его в 2019 году в сериале «Содержанки».

В 2023 году Збруев признавался, что его моложавый вид порой мешает в выборе ролей — режиссеры не всегда решаются предлагать ему возрастных героев. Но сам актер не жалуется: делает зарядку, много ходит пешком и поддерживает форму. В начале 2025 года он был госпитализирован, но лечение, по его словам, было плановым.

В личной жизни артиста — порядок и уют. Он живет со второй супругой, знаменитой балериной Людмилой Савельевой, у них есть дочь Наталья. Также у Збруева есть внебрачная дочь Татьяна, которая в 2024 году родила ему внука Льва.

А вот судьба старшей дочери Натальи вызывает тревогу у поклонников: по слухам, она лечилась в психиатрической клинике, борется с депрессией и сейчас ведет очень закрытый образ жизни — посещает церковь и живет одна.

Сам же Александр Викторович продолжает радовать зрителей своим присутствием на сцене, оставаясь примером профессионализма и любви к жизни.

Ранее сообщалось, что вдовец Людмилы Гурченко Сергей Сенин планирует опубликовать ее дневники.