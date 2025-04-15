Алексей Ягудин получил роль в шоу Алины Загитовой
Олимпийский чемпион Ягудин исполнит роль Эгля в шоу Загитовой
Фото: [t.me/averbukh_ilya]
Фигуристка Алина Загитова сообщила, что олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин согласился принять участие в ее ледовом шоу «Ассоль».
«Наша команда фигуристов рок-мюзикла „Ассоль“ обрастает звездами. К нам присоединился еще один олимпийский чемпион — Алексей Ягудин», — написала в своей соцсети победительница Игр в Пхенчхане.
Загитова раскрыла, какую роль Алексей Ягудин исполнит в ее шоу, — путешественника Эгля, который предсказал Ассоль появление в ее жизни принца на корабле с алыми парусами.
Алина Загитова готовится представить свое первое шоу в июне во время экономического форума в Санкт-Петербурге. Фигуристка объявила народный кастинг на свой спектакль.