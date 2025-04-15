Алексей Ягудин получил роль в шоу Алины Загитовой

Фигуристка Алина Загитова сообщила, что олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин согласился принять участие в ее ледовом шоу «Ассоль».

«Наша команда фигуристов рок-мюзикла „Ассоль“ обрастает звездами. К нам присоединился еще один олимпийский чемпион — Алексей Ягудин», — написала в своей соцсети победительница Игр в Пхенчхане.

Загитова раскрыла, какую роль Алексей Ягудин исполнит в ее шоу, — путешественника Эгля, который предсказал Ассоль появление в ее жизни принца на корабле с алыми парусами.

Алина Загитова готовится представить свое первое шоу в июне во время экономического форума в Санкт-Петербурге. Фигуристка объявила народный кастинг на свой спектакль.