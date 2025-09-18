«Интер Майами» хочет подписать с Месси новый долгосрочный контракт

По данным источника, сторонам осталось утрясти несколько деталей соглашения, после чего контракт будет пописан и отправлен на утверждение в МЛС.

Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. За это время знаменитый аргентинец провел за клуб 75 матчей во всех турнирах, забив 62 мяча и отдав 30 передач. В текущем сезоне на счету 38-летнего Месси 23 гола и 11 ассистов в 29 играх.

В недавнем матче МЛС против «Сиэтл Саундерс» (3:1) Месси отметился голом и пасом. Таким образом, «Интер» поквитался с «Сиэтлом» за поражение в финале Кубка лиг.