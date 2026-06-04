Риелтор объяснил, сколько времени понадобится на продажу пентхауса Кобзона

Риелтор Константин Муравьев дал прогноз относительно продажи пентхауса, который принадлежал легендарному певцу Иосифу Кобзону. В интервью aif.ru он отметил , что вдова артиста Нинель Кобзон сможет быстро реализовать объект за 1 млрд рублей. Спрос на дорогостоящую недвижимость в России сохраняется, а крупный капитал остается внутри страны, что играет на руку продавцу.

Продажа такого элитного жилья требует особого подхода, считает эксперт. Сделка ведется в закрытом формате, без широкой огласки. Потенциальным покупателем, по мнению Муравьева, может стать обеспеченный москвич или житель другого крупного региона.

Сам пентхаус площадью 600 квадратных метров расположен в престижном жилом комплексе «Груббер Хаус» на Новом Арбате. Уникальность объекта в том, что его интерьер сохранился практически без изменений с момента смерти певца в 2018 году.

Несмотря на то, что поиск покупателя ведется без публичных объявлений, риелтор уверен: сделка состоится в разумные сроки. Российский рынок элитной недвижимости, по его словам, демонстрирует стабильность, и такие объекты, как пентхаус Кобзона, остаются ликвидными.

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