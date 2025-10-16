Аленичев назвал тройку лучших футболистов РПЛ этого сезона
Аленичев назвал тройку лучших футболистов РПЛ: Батраков, Глушенков, Кисляк
Фото: [ФК «Локомотив»]
Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев в разговоре с ТАСС назвал тройку лучших игроков РПЛ текущего сезона.
На первое место специалист поставил полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, на второе — хавбека «Зенита» Максима Глушенкова, на третье — опорника ЦСКА Матвея Кисляка.
Также Аленичев отметил прогресс вингера армейцев Кирилла Глебова и полузащитника «Спартака» Наиля Умярова.
20-летний Батраков проводит второй полноценный сезон за «Локомотив». В 15 матчах чемпионата и Кубка России он забил 11 мячей и отдал три передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €23 млн.
Ранее сообщалось, что турецкий «Галатасарай» проявляет интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.