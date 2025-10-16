«Галатасарай» зимой хочет купить капитана «Краснодара» Сперцяна

Лидер чемпионата Турции «Галатасарай» включил в список своих трансферных целей в зимнее межсезонье капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, пишет Ajansspor.

По данным источника, в приобретении атакующего полузащитника заинтересован главный тренер команды Окан Бурук. В январе турецкий клуб намеревается сделать «Краснодару» конкретное предложение.

К полузащитнику сборной Армении есть устойчивый интерес у европейских клубов, а сам Сперцян не скрывает своего желания поиграть в сильном клубе за границей. Летом интерес к футболисту «Краснодара» проявляли «Манчестер Юнайтед», «Брентфорд», «Аталанта», «Жирона» и «Аякс».

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего хавбека в €25 млн. В нынешнем сезоне Сперцян провел за «Краснодар» 16 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал 10 передач.

