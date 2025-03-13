Алина Загитова сняла яркое шоу на льду Байкала

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в своем телеграм-канале яркое видео катания на льду Байкала.

На видео в ролике Загитова катается с партнером.

«Лед Байкала, -30 за бортом. А на что вы готовы ради проекта мечты? Скоро расскажу, над чем работаю со своей командой уже полгода», — написала фигуристка.

Алина Загитова выиграла Олимпийские игры в женском одиночном катании в 2018 году, также в ее коллекции титулы чемпионки мира и Европы, победительницы Гран-при. В настоящее время спортсменка рассматривает возможность создания школы фигурного катания в Татарстане.

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