Фигуристка Медведева сравнила себя с Месси и Роналду

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в беседе с вратарем футбольного «Динамо» Игорем Лещуком поделилась, с кем из известных футболистов ассоциирует себя.

Футболист проинтервьюировал фигуристку в рамках программы «Футбольное катание» на «Динамо ТВ» в соцсети «ВКонтакте». Лещук задал вопрос, с кем Медведева ассоциирует себя, с Месси или Роналду.

«В спорте — Роналду, когда завершила карьеру — Месси. Даю себе поблажки, выход из режима… Поскольку 20 лет как солдатик», — ответила Медведева.

Она отметила, что ни разу не пожалела о завершении карьеры. Спортсменка выступает в ледовых шоу и назвала себя «лайтовой» фигуристкой. На официальных соревнованиях Медведева не выступает с 2019 года.

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