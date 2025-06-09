Алькарас и Синнер пять с половиной часов бились в финале «Ролан Гаррос»

В решающем поединке сошлись вторая и первая ракетки мира. Теннисисты установили новый рекорд продолжительности матчей в финалах «Ролан Гаррос» — пять часов и 29 минут. Предыдущее достижение принадлежало шведу Матсу Виландеру и Гильермо Виласу из Аргентины, которые сражались в финале Открытого чемпионата Франции четыре часа и 42 минуты.

В четвертом сете при счете 5:3 Алькарас сумел отыграть три матч-пойнта соперника, а затем забрал подачу Синнера.

В женском одиночном разряде «Ролан Гаррос» американка Коко Гауфф обыграла Арину Соболенко из Белоруссии. Лучшая из россиянок Мирра Андреева выбыла в четвертьфинале, уступив француженке Лоис Буассон при невероятном давлении публики.