Мирра Андреева проиграла сенсационной француженке

Таким образом, никто из российских теннисистов не смог пробиться в полуфинал турнира в одиночном разряде.

Андреева считалась явным фаворитом в матче с Буассон. Россиянка занимает шестое место в рейтинге, француженка — только 361-е. Буассон за карьеру никогда не поднималась в первую сотню, но на «Ролан Гаррос» заставила говорить о себе уважительно: в четвертом круге выбила из турнира третью ракетку мира Джессику Пегулу из США.

Для Андреевой все начиналось неплохо. Уже в третьем гейме она сделал брейк и повела в счете. Но француженка сумела отыграться. Вела россиянка и на тай-брейке (6:5), но проиграла три очка подряд.

Еще удивительнее складывался второй сет. Андреева повела 3:0, но потом отдала шесть геймов подряд.

В полуфинале Буассон сыграет с американкой Коко Гауфф.

В мужском одиночном разряде самым неожиданным четертьфиналистом стал Александр Бублик из Казахстана. Ему предстоит сыграть с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.