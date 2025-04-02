Алла Пугачева выпустила две новые песни про войну

Известная советская и российская певица Алла Пугачева представила две новые композиции — «Мама» и «Поцелуй войны». Обе песни опубликовали на официальном YouTube-канале артистки.

Музыкальное сопровождение для обеих композиций создал Андрей Мисин. Текст песни «Мама» написала сама Пугачева, а слова к «Поцелую войны» принадлежат перу Андрея Ордынца. Песня «Мама» построена как диалог между матерью и ее погибшим сыном.

«Отпустила тебя, бесы попутали. Сердцу вдруг стало невмочь. А ты снишься, снишься мне. Каждую ночь», — поется в первой песне.

Ранее сообщалось, что внук Аллы Пугачевой обновил дачу бабушки для быстрой продажи, но желающих нет.