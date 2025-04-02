Внук Аллы Пугачевой обновил дачу бабушки для быстрой продажи

Никита Пресняков провел ремонтные работы на даче, принадлежащей его бабушке Алле Пугачевой, чтобы ускорить процесс продажи. С начала спецоперации никто не проявляет интереса к этой усадьбе, расположенной на берегу Истринского водохранилища, сообщил телеграм-канал SHOT.

Риелторы сообщили каналу, что в последнее время дача в Подмосковье, оснащенная собственным пирсом, бассейном и хаммамом, где Пугачева любила проводить время, практически не привлекает потенциальных покупателей.

Покупатели отказываются приобретать этот дом площадью 760 кв. м из-за связанного с ним скандального имени владелицы, а также из-за отсутствия централизованной канализационной системы — в усадьбе установлен септик. После отъезда из России семья пыталась сдавать особняк в аренду за 2 млн руб. в месяц, но желающих не нашлось.

В марте текущего года дачу Пугачевой, которая зарегистрирована на ее внука Никиту, вновь выставили на продажу за 152 млн руб. Перед этим был проведен косметический ремонт: обновили полы, лестницы и стены.

Сейчас в усадьбе постоянно проживает смотрительница. Домработница может остаться для выполнения работы по дому и приготовлению пищи за 90 тыс. руб. в месяц, если новый владелец пожелает.

Ранее Максим Галкин* пожаловался, что его и Пугачеву втянули в аферу со сбором денег для эмигрантов.

*признан иностранным агентом в Российской Федерации.