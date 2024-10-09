Альпинистка Пекова стала первой россиянкой, взошедшей на все высочайшие горы

Всего Пекова покорила вершины 14 гор. Последнее восхождение девушка совершила на гору Шишабангма в Гималаях. На счету россиянки покоренные вершины Канченджангу, Эвереста, Лхоцзе, Макалу, Чо-Ойю, Дхаулагири, Манаслу, Нанга-Парбат, Аннапурну, Чогори.

Грандиозное покорение гор началось в апреле 2023 года. За полгода Пекова поднялась на 11 восьмитысячников. Таким образом, девушка поставила рекорд России. Всего 42 человека взбирались на 14 высочайших вершин мира, 18 из них не использовали баллоны с кислородом. Первым это сделал в период с 1970 по 1986 годы Райнхольд Месснер. До Пековой только три женщины взбирались на все 14 вершин.

В 2023 году норвежская альпинистка Кристин Харила и шерпа Тенджен-лама также покорили все 14 восьмитысячников. До Пековой из россиян на 13 высочайших вершинах мира побывал только Сергей Богомолов.

Ранее сообщалось, что тела россиян, сорвавшихся с горы в Непале, не могут поднять из пропасти.