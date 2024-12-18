Алсу отреагировала на публикации фото экс-супруга в обнимку с ее подругой

Певица заявила, что это заказные публикации. Об этом она написала в своем микроблоге.

В Сети появились снимки, на которых бывший муж Алсу Ян Абрамов запечатлен с ее подругой Яной Юхановой.

Яна Юханова – подруга и партнер Алсу по бизнесу. Она прокомментировала, что фото было сделано много лет назад на совместном отдыхе и даже выложила снимки, на которых одета так же, как на фото с Яном Абрамовым, но уже с Алсу.

В комментариях артистка подписала, что иногда ей приходится опровергать лживые заказные статьи. Причем заказчики таких публикаций ей известны, добавила певица.

Ранее сообщалось о том, что дочь Алсу трогательно поздравила отца с днем рождения.