Дочь Алсу трогательно поздравила отца с днем рождения
Фото: [rutube.ru]
Дочь Алсу Микелла публично поздравила отца с днем рождения, несмотря на скандальный развод родителей.
Она опубликовала на своей странице в соцсети видео, где поет песню My All Мэрайи Кэри, а Ян Абрамов аккомпанирует ей на рояле.
«Сегодня день рождения у моего папы. Люблю тебя очень! Спасибо за все» – написала Микелла.
Похоже, что дочь не обижается на отца, и ее отношение к нему не изменилось.
Ранее Алсу заявила, что делает все для того, чтобы уберечь детей от конфликтов и сохранить в семье дружескую атмосферу.
Ян Абрамов по-прежнему общается со своими детьми – дочерьми Микеллой, Сафиной и сыном Рафаэлем.
Развод Алсу и Абрамова был оформлен в суде. В настоящее время бывшие супруги занимаются разделом имущества, которое оценили в 10 млрд рублей.
Ранее сообщалось о том, что Алсу начала новую жизнь после развода.