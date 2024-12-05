Дочь Алсу трогательно поздравила отца с днем рождения

Она опубликовала на своей странице в соцсети видео, где поет песню My All Мэрайи Кэри, а Ян Абрамов аккомпанирует ей на рояле.

«Сегодня день рождения у моего папы. Люблю тебя очень! Спасибо за все» – написала Микелла.

Похоже, что дочь не обижается на отца, и ее отношение к нему не изменилось.

Ранее Алсу заявила, что делает все для того, чтобы уберечь детей от конфликтов и сохранить в семье дружескую атмосферу.

Ян Абрамов по-прежнему общается со своими детьми – дочерьми Микеллой, Сафиной и сыном Рафаэлем.

Развод Алсу и Абрамова был оформлен в суде. В настоящее время бывшие супруги занимаются разделом имущества, которое оценили в 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось о том, что Алсу начала новую жизнь после развода.