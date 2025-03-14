Американская футболистка «Динамо» рассказала о самом удивительном открытии в России

Американская нападающая футбольного клуба «Динамо» Кайлан Уиллиамс в интервью «Чемпионату» поделилась деталями своей жизни в Москве.

Футболистка рассказала, что в гости к ней приезжали мама и сестра и она показала им самые красивые места Москвы — парк Горького, Зарядье, ВДНХ, Воробьевы горы. Родственники были в восторге от российской столицы.

«Мама теперь показывает соседям книгу с видами Москвы и говорит: «Вы знаете, как там чисто?» — рассказала Уилииамс.

Также футболистку удивил общественный транспорт в Москве. Она отметила, что в США он не так хорошо развит.

Кайлан Уиллиамс в России сначала выступала за московский «Локомотив», а затем перебралась в «Динамо».

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин впервые вызвал опытного нападающего Артема Дзюбу в сборную России.