Американская легкоатлетка высказалась за скорейшее возвращение россиян

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по прыжкам с шестом американка Сэнди Моррис заявила, что сочувствует российским спортсменам, отстраненным от международных соревнований.

Она рассказала, что слышала об одном из лучших результатов сезона в мире, установленном россиянкой Полиной Кнороз (4,86 м), но не могла даже посмотреть запись прыжка — настолько американцы сейчас разделены с российскими спортсменами.

«Не должно быть так. Мы всегда были в хороших отношениях с Анжеликой Сидоровой, очень уважаю ее и хотела бы, чтобы ваши спортсмены вернулись как можно скорее», — сказала Моррис.

Анжелика Сидорова — чемпионка мира 2019 года и серебряный призер Олимпиады в Токио. В 2023 году спортсменка объявила о завершении карьеры.

Ранее МОК отказался дать рекомендацию об отстранении израильских спортсменов.