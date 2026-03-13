Американский баскетболист поделился своими впечатлениями о россиянах

Американский форвард баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Майк Мур в разговоре с «Чемпионатом» поделился своим мнением о жителях России, с которыми он успел познакомиться в стране.

31-летний баскетболист перебрался в краснодарский клуб из турецкой «Каршияки» в декабре 2025 года. До этого он успел поиграть во многих европейских странах. Мур признался, что пока его общение в России в основном ограничено баскетбольной страной, но определенное впечатление о россиянах он уже успел составить.

Баскетболист отметил, что все, с кем ему довелось столкнуться, оказались открытыми и дружелюбными людьми, всегда готовыми прийти на помощь иностранцу.

Майк Мур провел за «Локомотив-Кубань» семь матчей в Единой лиге ВТБ, в которых набирал в среднем 7,3 очка и делая 2,1 подбора при игровом времени в 19:38.

