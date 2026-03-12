Защитник «Авангарда» сравнил метро в Нью-Йорке и Москве

Американский защитник омского «Авангарда» Джозеф Чеккони в разговоре с «Чемпионатом» сравнил метро в Нью-Йорке и Москве.

Побывав в российской столице, американец посетил Красную площадь, пообедал в ресторане со своим другом Брэндоном Биро, который играет за «Спартак», а также пару раз прокатился на метро.

«Здесь очень мило, чисто, красивые станции с декором, все продумано до мелочей. Не ожидал, что станции будут выглядеть именно так», — удивился Чеккони.

Хоккеист вспомнил, как спускался прошлым летом в нью-йоркское метро. Чеккони назвал его отвратительным. Он отметил, что в московском метро намного чище и безопаснее.

Джозеф Чеккони проводит первый сезон в КХЛ. 28-летний защитник сыграл 53 матча за «Авангард», в которых набрал 15 (1+14) очков. Хоккеист был выбран в пятом раунде драфта НХЛ в 2015 году «Даллас Старз», но в основной команде так и не сыграл.

