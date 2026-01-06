Американский баскетболист ЦСКА считает себя «уже немного русским»

30-летний баскетболист признался, что в Новый год он был один, так как его семья уехала. Но ему нравится наблюдать, как отмечают праздник другие люди. Поэтому для американца не было проблемой выйти в новогоднюю ночь на улицу.

«У меня нет проблем отмечать на улице, люблю зимы в России. Я вырос в Вашингтоне, там снега меньше, но метели бывают такими же, как здесь. Эти три года я провел в замечательном месте, мне все здесь нравится. Мне весело, жаловаться не на что. Я даже немного русский уже, но сказать на русском ничего не могу», — сказал Тримбл.

Мело Тримбл проводит в ЦСКА третий сезон. В среднем он проводит на площадке 23:53, набирая по 18 очков и делая четыре передачи за игру. В ходе своей карьеры баскетболист выступал за клубы Испании, Турции, Австралии, а в московский клуб перебрался из китайского «Шанхай Шаркс».

