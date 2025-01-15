Американский блогер MrBeast хочет спасти TikTok от блокировки в США

Американский блогер MrBeast, настоящее имя которого Джеймс Дональдсон, заявил о желании приобрести китайскую компанию TikTok, чтобы предотвратить его блокировку в США, пишет SHOT.

Отмечается, что Дональдсон поделился этой идеей в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter).

«Ладно, хорошо, я куплю TikTok, чтобы его не забанили», — написал блогер.

Примечательно, что после публикации MrBeast предложили помощь в осуществлении покупки несколько миллиардеров.

Согласно закону, подписанному еще действующим президентом США Джо Байденом в 2024 году, TikTok должен найти американского владельца до 19 января 2025 года, иначе соцсеть будет заблокирована на территории Соединенных Штатов. В настоящее время аудитория платформы составляет более 170 млн пользователей.

MrBeast — популярный блогер в США. На его YouTube-канал подписаны 340 млн человек. Основной канал приносит ему около $600-700 млн в год. Компания ByteDance, владеющая TikTok, оценивается на рынке в $250 млрд.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что КНР рассматривает вариант продажи американских активов TikTok Илону Маску.