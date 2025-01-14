Bloomberg: КНР рассматривает вариант продажи американских активов TikTok Маску

Китайская компания ByteDance рассматривает вариант о передаче управления операциями социальной сети TikTok в США Илону Маску. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники агентства Bloomberg.

По данным агентства, китайские чиновники должны до 19 января решить дальнейшую судьбу TikTok. Либо они продадут социальную сеть, либо полностью прекратят ее деятельность на территории США. Такой законопроект принял действующий глава государства Джо Байден.

Однако избранный президент Дональд Трамп не согласился с данным решением. Он попросил судей приостановить действие положений закона. Трамп не готов прощаться с TikTok, так как благодаря именно этой соцсети получил большее количество голосов молодых избирателей на выборах.

В свою очередь для Пекина остается идеальным вариант с сохранением в собственности материнской компании ByteDance TikTok. А в случае продажи соцсети китайские власти рассматривают вариант с ее передачей Илону Маску. Однако такое положение не устроит США. Там считают Маска «плохим парнем».