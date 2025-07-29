Американский боксер Дуайт Мохаммед Кави ушел из жизни в возрасте 72 лет

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Дуайт Мохаммед Кави ушел из жизни в возрасте 72 лет, проиграв пятилетнюю битву с деменцией. Информацию об этом 27 июля распространил спортивный телеканал ESPN.

Согласно публикации, Ванда Кинг, сестра Кави, сообщила, что его не стало в пятницу после продолжительной борьбы с заболеванием, продолжавшейся пять лет.

Кави родился в Балтиморе, США, 5 января 1953 года. Его путь в боксе начался за решеткой — он выступал на соревнованиях в тюрьме Рауэй, где отбывал срок за вооруженное ограбление. Профессиональную карьеру боксера начал в 25 лет.

В 1981 году Кави завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC, одержав победу нокаутом над Мэттью Саадом Мохаммедом. Четыре года спустя он стал чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA. За свою карьеру боксера Кави одержал 41 победу, 25 из которых завершились нокаутом.

После завершения карьеры на ринге в 1998 году Кави посвятил себя тренерской работе, помогал молодежи и консультировал по вопросам наркотической и алкогольной зависимости. В 2004 году имя спортсмена было увековечено в Международном зале боксерской славы.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу Бивол потренировался с футболистами «Зенита».