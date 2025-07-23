Дмитрий Бивол потренировался с футболистами «Зенита»

Футбольный клуб «Зенит» пригласил на свою тренировку своего преданного болельщика, чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрия Бивола.

Знаменитый боксер пообщался с игроками и тренерским штабом петербургской команды, а затем присоединился к тренировке. Бивол поучаствовал как в занятиях по физподготовке, так и в игровых упражнениях.

«На какую позицию берем Дмитрия — защитник или нападающий?» — задала шутливый вопрос пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.

«Зенит» стартовал с победы в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), обыграв в первом туре «Ростов» со счетом 2:1. Мячи в составе хозяев забили Маттео Кассьерра и Андрей Мостовой. В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях против казанского «Рубина».