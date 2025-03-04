Американский хоккеист белорусского происхождения получил российское гражданство

Первый заместитель председателя правительства Хабаровского края, председатель попечительского совета ХК «Амур» Сергей Абрамов поздравил хоккеиста с получением российского паспорта.

«Мы много общались с Александром в этом сезоне, и я могу сказать, что по духу, по менталитету он наш, русский парень. Любит Россию, Хабаровский край, хоккейный клуб «Амур», наших болельщиков. Поэтому можно сказать, что сегодня Александр просто вернулся домой», — сказал Абрамов.

31-летний Гальченюк родился в Милуоки в семье известного советского и белорусского хоккеиста Александра Гальченюка. В 2012 году был выбран на драфте НХЛ «Монреалем» под общим третьим номером. Самые успешные годы карьеры в НХЛ нападающий провел именно в «Монреале», где в своем лучшем сезоне 2015/16 набрал 56 (30+26) очков. Сменив затем несколько клубов за океаном, Гальченюк приехал в Россию. Первый сезон в КХЛ он провел за СКА, а затем перебрался в «Амур». Форвард является лучшим бомбардиром хабаровского клуба, набрав 37 (20+17) очков в 53 матчах.

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