Фетисов нашел общее у Овечкина и «Орешника»
Фетисов сравнил Овечкина с российской гиперзвуковой ракетой «Орешник»
Фото: [ХК «Вашингтон Кэпиталз»]
Знаменитый хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался в интервью ТАСС о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
Фетисов не нашел с кем сравнить Овечкина из хоккеистов и назвал его «нашим «Орешником» в НХЛ». По его мнению, сходство спортсмена и российской гиперзвуковой ракеты состоит в том, что против них невозможно найти противодействие.
«Овечкин — универсальный, прирожденный форвард, и не знаю, с кем его можно сравнить. Он уникальный, забивной, знающий, что он делает, фартовый, что немаловажно», — сказал Фетисов.
Также он удивился тому, что Овечкин продолжает показывать выдающуюся результативность на протяжении многих лет.
В нынешнем сезоне 39-летний капитан «Кэпиталз» отличился 31 раз. Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 884 шайбы. Чтобы превзойти «вечный» рекорд Уэйна Гретцки (894), россиянину необходимо забить 11 голов.
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что продуктивность Овечкина еще должна повыситься в ближайших играх.