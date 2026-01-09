Американский хоккеист поделился впечатлениями о жизни в России

Американский нападающий «Барыса» Майкл Веккьоне в интервью Metaratings.ru поделился своими впечатлениями о России и об игре в КХЛ.

32-летний хоккеист выступает за клуб из Астаны с начала нынешнего сезона, а до этого играл в АХЛ за фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталз» «Херши Берз».

Веккьоне отметил, что в КХЛ высокие скорости, здесь много мастеров высокого класса, которые больше играют в пас.

Американец восхитился красотой российских городов. Особенно ему понравилась Москва с Красной площадью, особенно во время рождественских праздников.

«Близкие на родине спрашивают о России и с приятным удивлением слушают мои рассказы. Я по-настоящему кайфую от пребывания здесь», — признался Веккьоне.

Майкл Веккьоне провел 43 матча за «Барыс», набрав в них 27 (10+17) очков. Он является лучшим снайпером и вторым бомбардиром клуба после защитника Райли Уолша, у которого 28 баллов.

Ранее главный тренер сборной Словакии Владимир Орсаг прокомментировал приглашение в олимпийскую команду нападающего «Спартака» Адама Ружички.