В Словакии прокомментировали приглашение в олимпийскую команду нападающего «Спартака»

В состав сборной Словакии на Олимпиаду-2026 вошли три хоккеиста из КХЛ: Адам Ружичка, форвард «Северстали» Адам Лишка и защитник «Локомотива» Мартин Гернат.

«У Адама был сложный период, который он преодолел. С точки зрения хоккея он это подтверждает. В прошлом году у него был отличный сезон, и в этом розыгрыше КХЛ он подтверждает свою превосходную форму. Он атакующий игрок, от которого мы ожидаем результативности», — сказал Орсаг.

26-летний Адам Ружичка на протяжении четырех сезонов пытался закрепиться в НХЛ в «Калгари Флеймз», но в заокеанской лиге габаритного форварда использовали лишь эпизодически в нижних звеньях. За «Спартак» словацкий форвард проводит второй сезон. В сезоне 2024/25 в его активе было 45 (26+19) очков в 65 матчах, в нынешнем Ружичка является лидером красно-белых по результативности — 34 (14+20) балла в 38 играх.

