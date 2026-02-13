Американский нападающий оценил хоккей на Олимпиаде без сборной России

Хмелевски признался, что ждет на турнире матч Канада — США, в котором должен быть хоккей высшего качества.

«При этом скажу, что России, конечно же, не хватает на этом турнире. Надеюсь, что они скоро вернутся. Без России это не совсем то, не полная Олимпиада, неполноценная. Русские, они всегда привозят качественные составы, которые другие команды обеспечить не могут. Это красивый хоккей, которого не хватает, он нужен», — сказал американский нападающий.

По поводу заменившей на Олимпиаде Россию сборной Франции Хмелевски заметил, что этому факту может быть рад только нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста, отправившийся на Игры.

Александр Хмелевски выступает в КХЛ с 2022 года. Большую часть своей российской карьеры нападающий провел в «Салават Юлаев», а в начале нынешнего сезона был обменен в «Ак Барс». В текущем чемпионате американец набрал 36 (16+20) очков в 53 играх.

В первом матче олимпийского хоккейного турнира сборная Словакии с тремя игроками из КХЛ сенсационно разбила команду Финляндии.