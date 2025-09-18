Американский рэпер Xzibit выступит в Москве на фестивале «Уличный драйв»

Американский рэпер и культовый ведущий шоу «Тачка на прокачку» Xzibit на личном сайте подтвердил выступление на московском фестивале «Уличный драйв» 27 сентября, преодолев визовые трудности, которые ранее срывали его концерты в России.

Организаторы фестиваля «Уличный драйв», который пройдет при поддержке департамента спорта Москвы, включили американскую звезду в число хедлайнеров. В 2024 году визовые проблемы не позволили артисту выступить с запланированными концертами в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве, которые сначала перенесли на ноябрь, а затем отменили.

Несмотря на более ранние сообщения о том, что музыкант передумал приезжать в Россию, его официальный сайт опубликовал анонс с заголовком «Xzibit возвращается в Россию». Помимо него, в лайнапе фестиваля заявлены певец Xolidayboy и рок-группа «Кипелов».

Xzibit — культовая фигура в мире хип-хопа, выпустивший семь студийных альбомов и участвовавший в знаменитом туре Up The Smoke вместе с Eminem и Snoop Dogg. Российским зрителям он также известен по ролям в голливудских фильмах «Три икса — 2» и «Восьмая миля».

