Американский судья почти на пять с половиной баллов занизил оценки Петросян

Американский арбитр Кевин Розенштайн поставил самые низкие оценки россиянке Аделии Петросян за короткую программу в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде в Италии.

Розенштайн поставил Петросян 67,26 балла, по его оценкам россиянка заняла 11-е место. В реальности Аделия заняла после короткой программы пятую позицию, получив 72,89 балла. То есть американский арбитр «недодал» Петросян более пяти с половиной баллов от средней суммы. Остальные арбитры проявили больше единодушия в оценке российской фигуристки: ей ставили в пределах двух-трех баллов от итоговой суммы и отправляли на третье-восьмое место.

Зато Розенштайн высоко оценил свою соотечественницу Алису Лью (79,68), что более чем на три балла выше ее реальной оценки.

После короткой программы на Олимпиаде лидируют выше Петросян располагаются Накаи (78,71), Каори Сакамото (77,23), Алиса Лью (76,59) и Моне Чиба (74,00) — три представительницы Японии и американка.

Произвольную программу спортсменки представят 19 февраля.

