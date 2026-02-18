Туктамышева выложила фотографию со Снуп Доггом

Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила в своем телеграм-канале фото и видео со знаменитым американским рэпером Снуп Доггом, который приехал на Олимпиаду в Милан поддержать сборную США.

«Я потрогаю Снуп Догга. О Боже! Мне не верится», — сказала Туктамышева, подходя к знаменитости.

Фотографию с легендой рэпа спортсменка подписала не менее эмоционально: «Я в шоке».

Завершившая карьеру чемпионка мира и Европы работает на Олимпиаде в Италии в качестве ведущей и репортера платформы Okko, которая ведет трансляции Игр.

Во вторник, 17 февраля, фигуристки-одиночницы показали свои короткие программы. Россиянка Аделия Петросян занимает пятое место и сохраняет шансы побороться за медали Олимпиады.

Ранее сообщалось, что спонсоры Олимпиады зажали обещанные подарки для российских спортсменов.