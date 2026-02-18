Туктамышева выложила фотографию со Снуп Доггом
Елизавета Туктамышева сфотографировалась на Олимпиаде со Снуп Доггом
Фото: [соцсети Елизаветы Туктамышевой]
Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила в своем телеграм-канале фото и видео со знаменитым американским рэпером Снуп Доггом, который приехал на Олимпиаду в Милан поддержать сборную США.
«Я потрогаю Снуп Догга. О Боже! Мне не верится», — сказала Туктамышева, подходя к знаменитости.
Фотографию с легендой рэпа спортсменка подписала не менее эмоционально: «Я в шоке».
Завершившая карьеру чемпионка мира и Европы работает на Олимпиаде в Италии в качестве ведущей и репортера платформы Okko, которая ведет трансляции Игр.
Во вторник, 17 февраля, фигуристки-одиночницы показали свои короткие программы. Россиянка Аделия Петросян занимает пятое место и сохраняет шансы побороться за медали Олимпиады.
Ранее сообщалось, что спонсоры Олимпиады зажали обещанные подарки для российских спортсменов.