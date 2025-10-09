Американский тренер предположил, какую квоту могут получить российские лыжники на Олимпиаде

Главный тренер сборной США по лыжным гонкам Крис Гровер высказался по поводу возможного допуска российских лыжников на Олимпиаду-2026.

Он считает, что в случае положительного решения совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Россия может получить квоту из двух человек — по одному представителю у мужчин и женщин.

Окончательное решение по поводу допуска россиян и белорусов совет FIS должен принять 21 октября.

Ранее норвежский журналист Ян Петтер Салтведт заявил, что Кремль якобы может использовать успехи российских лыжников для своих целей, делая из них «символических героев диктатуры».