Американский тренер встал на защиту Мирры Андреевой после резкой критики Кафельникова

Экс-первая ракетка мира резко раскритиковал свою 18-летнюю соотечественницу после поражения в четвертом круге Australian Open от украинки Элины Свитолиной. По его мнению, с такой игрой она не сможет стать первой ракеткой и выиграть хотя бы один турнир Большого шлема. Кроме того, Кафельников заявил, что Мирре следует расстаться с тренером Кончитой Мартинес, которая уже ничего нового не может ей дать.

«Она точно выиграет больше одного титула. Единственная настоящая «кроличья нора» в ее игре — это ее возраст. Русский кролик — это не шутка, ведь у неё есть мощь и чувство игры», — написал Макки в соцсетях.

Специалист подчеркнул, что главная проблема Андреевой не в уровне мастерства, а в нехватки опыта и свойственной ее возрасту нестабильности.

