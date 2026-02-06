Лыжница Степанова не будет сожалеть о своем отсутствии на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова заявила, что не будет сожалеть о своем отсутствии на Играх 2026 года в Италии.

«Не так себе представляла открытие Олимпиады-2026, «но сожалений горьких нет как нет». Все в сравнении. Есть вещи куда важнее спорта – и для меня, спортсменки, в том числе. С 2022 это говорю. Хотя остались еще те, кому сложно понять: если ты русский, то сердце твое должно замирать не от визита на Пьяцца-дель-Дуомо, а от Красной площади и Кремля», — написала спортсменка в соцсетях.

Степанова подчеркнула, что Олимпиада проводится в неравных условиях, с ограничениями для российских спортсменов, и такой вариант — «не для нас».

При этом она написала, что будет смотреть соревнования, подмечать слабые места у соперниц, чтобы обыгрывать их, когда россияне полноценно вернуться в международные соревнования.

Ранее сообщалось, что британская телерадиокомпания ВВС высказала претензии МОК из-за допуска четырех российских спортсменов, которые якобы не соответствуют критериям нейтральности.