Американский волейболист обнаружил игроков-монстров в каждой российской команде

Бронзовый призер Олимпиады, связующий ВК «Зенит-Казань» и сборной США Майка Кристенсон рассказал в интервью «Бизнес Онлайн» о своем четырехлетнем пребывании в России.

По его словам, это был важнейший этап в его развитии как игрока. Кристенсон поблагодарил тренеров и партнеров, которые помогли добиться ему существенного прогресса.

«Я увидел, сколько монстр-волейболистов играют в России. В каждой команде есть один-два нападающих с невероятными данными, которые могут изменить игру. Поэтому мне нужно было понять, как играть в таком же стиле, как они, и как играть против них, чтобы быть полезным в таком волейболе. Особенно против блокирующих, которым иногда не нужно даже высоко прыгать, чтобы накрыть атакующий удар», — сказал Кристенсон.

Кроме того, Кристенсон считает, что добавил в России не только в игровых качествах, но и научился быть лидером на площадке, помогать другим игрокам.

Американец рассказал, что в Казани очень полюбил плов и русскую баню. Теперь он хочет устроить ее у себя в Лос-Анджелесе.

Со следующего сезона Кристенсон будет выступать за итальянскую «Верону».

Ранее российская волейболистка Марина Маркова стала чемпионкой Турции в составе клуба «Вакыфбанк».