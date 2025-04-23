Российская волейболистка стала чемпионкой Турции
Волейболистка Маркова стала чемпионкой Турции в составе «Вакыфбанка»
Фото: [ЖВК «Вакыфбанк»]
Российская доигровщица Марина Маркова стала чемпионкой Турции по волейболу в составе клуба «Вакыфбанк».
В финальной серии «Вакыфбанк» одолел в трех матчах «Фенербахче». Решающий матч команда Марковой выиграла со счетом 3:1. Россиянка стала самым результативным игроком встречи с 24 очками. В двух предыдущих матчах финала Маркова также набирала больше всех очков.
В составе «Фенербахче» выступала еще одна российская нападающая Арина Федоровцева.
24-летняя Марина Маркова начинала карьеру в «Ленинградке», а затем уехала на учебу в США. Волейболистка выступала за клубы Италии и Индонезии, а в «Вакыфбанк» перешла в начале этого сезона.
Ранее сообщалось, что во время футбольного матча в Турции арбитр показал красную карточку псу, который улегся посреди поля и мешал продолжить игру.