Российская волейболистка стала чемпионкой Турции

В финальной серии «Вакыфбанк» одолел в трех матчах «Фенербахче». Решающий матч команда Марковой выиграла со счетом 3:1. Россиянка стала самым результативным игроком встречи с 24 очками. В двух предыдущих матчах финала Маркова также набирала больше всех очков.

В составе «Фенербахче» выступала еще одна российская нападающая Арина Федоровцева.

24-летняя Марина Маркова начинала карьеру в «Ленинградке», а затем уехала на учебу в США. Волейболистка выступала за клубы Италии и Индонезии, а в «Вакыфбанк» перешла в начале этого сезона.

Ранее сообщалось, что во время футбольного матча в Турции арбитр показал красную карточку псу, который улегся посреди поля и мешал продолжить игру.