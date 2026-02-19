Американский защитник считает, что Россия собрала бы топ-команду на Олимпиаду

Защитник сборной США и клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски высказался в разговоре ТАСС о перспективах российской сборной, если бы она была допущена на Олимпиаду.

Веренски выступает в одной команде с россиянами Кириллом Марченко, Егором Воронковым, Иваном Проворовым и Егором Замулой. Американский хоккеист подчеркнул, что они большие друзья с Марченко и тот обязательно будет расспрашивать его про Олимпиаду.

«Русские — одни из лучших игроков в мире. Я уверен, что у них была бы хорошая команда, они всегда собирали ее на чемпионаты мира и на Олимпийские игры в прошлом», — сказал Веренски.

Зак Веренски является лучшим бомбардиром и снайпером «Коламбуса», несмотря на амплуа защитника. В его активе 62 (20+42) очка. Второй бомбардир «Джекетс» — Марченко с 46 (19+27) баллами.

Сборная США пробилась в полуфинал хоккейного турнира на Олимпиаде, одолев в овертайме команду Швеции (2:1).