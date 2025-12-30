Американский журналист обвинил Овечкина в симуляции в матче НХЛ

Американский журналист Джеймисон Олив в своей соцсети раскритиковал действия капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Флорида Пантерз» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

В середине третьего периода российский нападающий упал на лед после того, как рядом с ним оказался защитник «Пантерз» Густав Форслинг. Хотя ощутимого контакта между хоккеистами не произошло, судьи удалили шведа на две минуты.

«Не очень хорошо выглядит для «Великой восьмерки». Смешной шлепок, но судьи попались на удочку», — написал Олив.

Александр Овечкин и сам получал в этом матче двухминутный штраф. Также он нанес два броска в створ и сделал пять силовых приемов. Результативных действий капитан «Вашингтона» в этот раз на свой счет не записал.

В 39 матчах регулярного чемпионата НХЛ нынешнего сезона в активе Овечкина 33 (15+18) очка. В декабре у нападающего была серия из девяти матчей без заброшенных серий, которую Овечкин прервал в предыдущей игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3 ОТ).