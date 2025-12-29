Овечкин прокомментировал свой шедевр в матче НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью клубной пресс-службе прокомментировал свой голевой пас на Алексея Протаса в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3 ОТ).

В самом конце первого периода капитан «Вашингтона» перехватил шайбу у борта и мгновенно переправил ее на пятак, и Протас открыл счет в матче. До конца периода оставалась всего одна секунда.

«В эпизоде с голом Протаса я увидел, что до конца периода оставалось примерно пять секунд, и решил отдать — повезло», — сказал Овечкин.

В третьем периоде Овечкин забросил свою 15-ю шайбу в сезоне, прервав неприятную серию из девяти матчей без голов. Эта шайба позволила «Вашингтону» сравнять счет и уйти в овертайм, в котором Джейкоб Чикран принес «Столичным» победу.

«Вашингтон» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 45 очков в 38 матчах. В Столичном дивизионе «Кэпиталз» идут на четвертой позиции.

Ранее форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил второй дубль подряд.