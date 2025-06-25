Американское издание назвало Кучерова лучшим крайним нападающим мира

Журналисты сайта The Athletic проанализировали в своей статье качества нападающих клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Никита Кучеров — лучший в мире, а помимо него, у «Лайтнинг» есть Джейк Генцел и Брэндон Хэйгл, которые являются талантами звездного уровня», — говорится в публикации о крайних нападающих команды.

Авторы статьи отметили, что «Тампе» стоило бы найти приличного крайнего нападающего в четвертое звено.

В нынешнем сезоне Никита Кучеров в третий раз в карьере (и второй раз подряд) выиграл приз «Арт Росс Трофи» — лучшему бомбардиру регулярного чемпионата.

Также он был удостоен приза «Тед Линдсей Эворд» — он вручается лучшему игроку сезона по мнению профсоюза хоккеистов.