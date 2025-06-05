Игроки НХЛ признали Кучерова лучшим в сезоне

Награду от коллег Кучеров получил во второй раз в карьере, ранее он удостаивался «Тед Линдсей Эворд» в 2019 году.

Россиянин в третий раз стал лучшим бомбардиром чемпионата (приз «Арт Росс Трофи»). В 78 матчах он набрал 121 (37+84) очко. Кроме того, россиянин стал финалистом «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата). Один «Харт» в коллекции Кучерова уже есть — все в том же 2019 году.

Еще два индивидуальных приза в НХЛ также получились с русским оттенком. Нападающий «Флорида Пантерз» Александр Барков, имеющий российское и финское гражданство, выиграл «Селке Трофи» (лучшему нападающему оборонительного плана) и «Кинг Клэнси Трофи» (игроку, который является примером на льду и вне его).

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был удостоен приза «Марк Мессье Лидершип Эворд» — за лидерские качества.