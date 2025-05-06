«Амур» назначил нового главного тренера: им стал отец одного из лидеров команды

Хоккейный клуб «Амур» сообщил о назначении главным тренером команды Александра Гальченюка, который с декабря 2024 года работал тренером по развитию.

57-летний специалист ранее никогда не работал в качестве главного тренера. Гальченюк более известен как тренер, занимающийся индивидуальной подготовкой игроков.

В «Амуре» выступает сын тренера Александр Гальченюк — младший. В минувшем сезоне он был лучшим бомбардиром и снайпером команды с 38 (20+18) очками.

В минувшем сезоне «Амур» не попал в плей-офф, заняв лишь 11-е место на Востоке. По набранным очкам во всей лиге хабаровчане опередили только «Барыс».

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