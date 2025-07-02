«Амур» подписал нападающего с опытом игры в НХЛ

28-летний хоккеист провел несколько сезонов в НХЛ, выступая за «Детройт», «Виннипег» и «Сан-Хосе». Всего на его счету 172 матча в заокеанской лиге, в которых он набрал 40 (20+25) очков.

Последние два года Свечников играл в КХЛ, сначала в «Ак Барсе», а в минувшем сезоне — за «Торпедо». В 57 матчах он набрал 24 (13+11) очка.

Младший брат Евгения Свечникова Андрей выступает за клуб «Каролина Харрикейнз», в котором является одним из лидеров.

Ранее стало известно, что бывший нападающий «Вашингтона» Эндрю Манджипани будет выступать за «Эдмонтон».