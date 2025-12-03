«Амур» расстался с главным тренером Гальченюком
Клуб КХЛ «Амур» расторг контракт с главным тренером Гальченюком
Фото: [ХК «Амур»]
Клуб Континентальной хоккейной лиги «Амур» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Александром Гальченюком.
Контракт расторгнут по соглашению сторон. Гальченюк был назначен главным тренером «Амура» в мае, под его руководством «тигры» провели 20 матчей в КХЛ, в которых одержали семь побед.
В начале ноября сообщалось, что у Гальченюка была диагностирована острая вирусная инфекция и командой в последний месяц руководил Александр Андриевский.
«Амур» ведет напряженную борьбу за попадание в плей-офф. На данный момент команда занимает восьмое место в Восточной конференции с 29 очками. Столько же у «Салавата Юлаева», у находящихся за чертой плей-офф «Адмирала» и «Барыса» соответственно 28 и 27 баллов. После смены тренера в борьбу за постсезон может включиться и «Сибирь», у которой 23 очка.
Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о бывших игроках СКА, которые успешно начали сезон в НХЛ.