«Амур» расстался с главным тренером Гальченюком

Контракт расторгнут по соглашению сторон. Гальченюк был назначен главным тренером «Амура» в мае, под его руководством «тигры» провели 20 матчей в КХЛ, в которых одержали семь побед.

В начале ноября сообщалось, что у Гальченюка была диагностирована острая вирусная инфекция и командой в последний месяц руководил Александр Андриевский.

«Амур» ведет напряженную борьбу за попадание в плей-офф. На данный момент команда занимает восьмое место в Восточной конференции с 29 очками. Столько же у «Салавата Юлаева», у находящихся за чертой плей-офф «Адмирала» и «Барыса» соответственно 28 и 27 баллов. После смены тренера в борьбу за постсезон может включиться и «Сибирь», у которой 23 очка.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о бывших игроках СКА, которые успешно начали сезон в НХЛ.