«Анахайм» обменял свою молодую звезду в «Филадельфию»

«Летчики» получили нападающего Тревора Зеграса, отдав взамен форварда Райана Пелинга, пик второго раунда драфта-2025 и выбор в четвертом раунде драфта-2026.

24-летний Зеграс считался одним из главных талантов своего поколения. В двух первых полноценных сезонах за «Анахайм» он набирал 60+ очков, но затем его карьеру притормозили травмы. В минувшем сезоне он сыграл в 57 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 32 (12+20) очка.

«Таланты уровня топ-6 редко бывают доступны в НХЛ. Мы считаем, что риск того стоит. Мы видели Тревора в прошлом. Он провел хорошие сезоны, когда ему было 20-21 год. Не уверен, что травмы стали решающим фактором в его игре в прошлых сезонах. Надеемся, что он сможет снова найти эту магию и выйти на другой уровень», — прокомментировал обмен генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр.

«Анахайм», в свою очередь, заявил о том, что может обменять свой 10-й выбор на драфте-2025 на уже готового игрока.

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