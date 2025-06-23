Овечкина назвали лучшим среди всех обладателей «Колдер Трофи» за последние 20 лет

Первое место в рейтинге журналисты отвели Александру Овечкину, выигрывавшему «Колдер Трофи» в 2006 году. На второй строчке — Евгений Малкин, получивший приз годом позже. На пятом месте — Кирилл Капризов (2021), на седьмом — Артемий Панарин (2017).

К составителям рейтинга есть немало вопросов. Так, один из лучших игроков своего времени, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Кэйн помещен только на 13-е место, тогда как выше него находятся ничего не выигрывавшие Мэттью Барзал (четвертое место) или Джефф Скиннер (девятое).

На высокое шестое место поставлен вратарь Стив Мэйсон, выступавший за «Коламбус» и «Филадельфию» и завершивший карьеру в 30 лет. Ниже его оказались актуальные суперзвезды НХЛ Нэтан Маккиннон (12-е место) и Кэйл Макар (15-е).

Ранее в Форт-Лодердейле прошел чемпионский парад «Флориды». Российские игроки команды Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов обернулись во время мероприятия в национальные флаги.