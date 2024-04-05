Анастасия Гореева из Подмосковья стала бронзовым призером чемпионата России по биатлону

Подмосковная биатлонистка Анастасия Гореева завоевала бронзовую медаль в женском марафоне на 30 километров чемпионата России по биатлону. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Анастасия в эфире «Матч ТВ» отметила, что третье место — достойный результат. Она впервые бежала такую дистанцию именно в биатлоне, ей понравилось. Подмосковная спортсменка преодолела дистанцию 30 километров за 1 час 40 минут 29,6 секунд, уступив победителю 2 минуты 14,3 секунды.

«Впереди еще Мурманск, может быть там получится взять золотую медаль, но сегодняшней „бронзе“ я тоже рада», — подчеркнула Анастасия Гореева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье расширили меры поддержки участников СВО.