Анастасия Волочкова встретила юбилей в кругу друзей, но не семьи

Балерина Анастасия Волочкова отпраздновала свой пятидесятый день рождения, и этот юбилей стал для нее не столько семейным торжеством, сколько личным праздником в кругу избранных друзей. В интервью Общественной Службе Новостей она откровенно рассказала , что на празднике не было ни ее матери, ни дочери Ариадны, с которыми она не поддерживает отношений. Обе, по словам артистки, находятся в ее «черном списке» — решение, которое подчеркивает, что даже в такой день Волочкова предпочитает окружать себя только теми, кого считает по-настоящему близкими.

Тема отчуждения в семье на фоне публичного праздника раскрывает внутренний мир звезды с неожиданной стороны. Вместо традиционных семейных посиделок она выбрала вечер в своем подмосковном особняке в компании друзей, где, как она сама призналась, время провели прекрасно. Но за этим веселым фасадом чувствуется обида и недоумение — особенно в связи с отсутствием дочери, которое Волочкова прокомментировала фразой «бог ей судья». Это не просто бытовой конфликт, а демонстрация того, как личная жизнь публичного человека иногда складывается вопреки общепринятым ожиданиям.

Последствия такого выбора, очевидно, касаются не только семейных отношений, но и ее творческого самовосприятия. Отмечая полвека, Волочкова с уверенностью заявила, что впереди у нее «целая жизнь», и она намерена продолжать покорять сцену. Она напомнила о своей уникальности как одной из немногих наследниц школы Майи Плисецкой и поделилась новыми амбициями — теперь, помимо балета, она серьезно настроена на музыкальную карьеру и запись студийных альбомов. Юбилей стал для нее точкой отсчета для нового витка в творчестве.

Ранее сообщалось, что она готовится к музыкальному дебюту.