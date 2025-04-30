Анчелотти не смог договориться со сборной Бразилии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не смог договориться о контракте с Бразильской конфедерацией футбола (CBF) по поводу работы с национальной сборной этой страны, сообщает испанское издание Marca.

У Анчелотти контракт с «Реалом» действует до 2026 года, но итальянский специалист решил оставить Королевский клуб и уже объявил об этом игрокам. Однако руководство «Реала» не хочет отпускать тренера раньше августа, до окончания клубного чемпионата мира. В CBF же ждут Анчелотти уже в июне.

По данным издания, у Анчелотти могла возникнуть и другая причина для прекращения переговоров с бразильцами: из Саудовской Аравии ему поступило предложение, по которому он сможет получать €50 млн за сезон.

Ранее сообщалось, что основным кандидатом на пост главного тренера после ухода Анчелотти в «Реале» видят Хаби Алонсо из леверкузенского «Байера».